Nacho Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Fernandez 12 Ocak 1990 tarihinde Castelli şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Martín Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nacho Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nacho Fernandez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nacho Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignaciomartinfernandez/

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Nacho Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nacho Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gimnasia

5 Temmuz 2011 yılında CA Temperley

30 Haziran 2012 yılında Gimnasia

11 Ocak 2016 yılında River Plate

1 Mart 2021 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında River Plate

Nacho Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Fernandez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nacho Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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