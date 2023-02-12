Nacho Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Fernandez 18 Ocak 1990 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ignacio Fernández Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Nacho Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Nacho Fernandez'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nacho Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nachofi1990

http://www.instagram.com/nachofdez90/

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http://www.facebook.com/Nachofernandeziglesiasoficial

Nacho Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nacho Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2009 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2013 yılında Real

Nacho Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Fernandez şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nacho Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AD Complutense (1999-2001)

İspanya takımında 4 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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