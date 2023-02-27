Nacho Heras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Heras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Heras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Heras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Heras 27 Ağustos 1991 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Heras Anglada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Heras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Heras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nacho Heras'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nacho Heras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Heras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nacho Heras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Heras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2012 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2015 yılında Tatabánya

29 Eylül 2016 yılında UP Plasencia

26 Nisan 2017 yılında Víkingur Ó.

15 Mart 2019 yılında Leiknir

22 Şubat 2020 yılında Keflavík

Nacho Heras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Heras şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Real MadridAtlético de MadridRCD Espanyol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.