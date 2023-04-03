Nacho Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Martin 19 Mart 2002 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Martín Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Martin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nacho Martin'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nacho Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nacho Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Nacho Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Martin şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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