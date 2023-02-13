Nacho Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Martinez 7 Mart 1989 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ignacio Martínez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Martinez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Nacho Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nacho Martinez'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nacho Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nacho_Mar

http://www.instagram.com/nacho_mar/

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Nacho Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nacho Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2009 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2012 yılında Rayo B

1 Temmuz 2013 yılında Rayo Vallecano

6 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

13 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

Nacho Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Martinez şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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