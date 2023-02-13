Nacho Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Mendez 30 Mart 1998 tarihinde Luanco şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Méndez-Navia Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Mendez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Nacho Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nacho Mendez'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nacho Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nachomendez7

http://www.instagram.com/nachomendez7/

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Nacho Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nacho Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Gijón

Nacho Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Mendez şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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