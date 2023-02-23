Nacho Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nacho Monsalve ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nacho Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Monsalve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Monsalve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Monsalve 27 Nisan 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Monsalve Vicente şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Monsalve Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nacho Monsalve, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nacho Monsalve'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nacho Monsalve Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nachomonsalve4/

Nacho Monsalve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Monsalve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nacho Monsalve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Monsalve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid B

19 Temmuz 2016 yılında Deportivo B

23 Ağustos 2017 yılında Rayo Vallecano

24 Ağustos 2017 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2018 yılında Rayo Vallecano

3 Ağustos 2018 yılında Twente

1 Temmuz 2019 yılında NAC Breda

27 Ocak 2021 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

Nacho Monsalve kimdir

Nacho Monsalve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Monsalve şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Nacho Monsalve nereli

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