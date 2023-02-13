Nacho Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Vidal 24 Ocak 1995 tarihinde El Campello şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Vidal Miralles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Vidal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nacho Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nacho Vidal'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nacho Vidal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nacho4Vidal

http://www.instagram.com/nacho4vidal/

Nacho Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nacho Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2017 yılında Valencia

13 Temmuz 2018 yılında Osasuna

Nacho Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Vidal şuan Osasuna takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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