Naci Ağbal: "Ege Üniversitesi’ne desteğimiz sürecek"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve YÖK Üyesi Naci Ağbal, Ege Üniversitesi üst yönetimi ve senato üyeleriyle bir araya geldi. Rektör Budak'tan üniversitedeki proje ve çalışmalarla ilgili alan Ağbal, Ege Üniversitesi'ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.

İzmir'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve YÖK Üyesi Naci Ağbal, Ege Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ağbal, Prof. Dr. Necdet Budak ile yaptığı ikili görüşmenin ardından EÜ üst yönetimi ve senato üyeleriyle bir araya geldi.

Naci Ağbal'a ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Budak, görevde bulunduğu süre zarfında gerçekleştirdiği projeler ve uygulamalar ile üniversitenin durumu hakkında bilgiler verdi. Rektör Budak, "Köklü bir geçmişe sahip üniversitemizin donanımlı akademisyenleri, bilim dünyasında Ege Üniversitesi'nin adından sıkça söz ettiriyor. Araştırma projeleriyle Türkiye'de ilk sıralarda yer alan üniversitemizde, çalışanımızla, öğrencimizle huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrenci odaklı şeffaf yönetim anlayışımızla eğitim kalitemizi daha iyi seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ziyaretleri gerekse destekleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olduğuna değinen Ağbal, şöyle devam etti:

"Bilimsel çalışmalarıyla ülkemize önemli katkılarda bulunan Ege Üniversitesi son zamanlarda projeleriyle ciddi bir ivme kazandı. Ülkemizdeki tüm üniversitelerimiz elbette bizim için önemli ve her birine devletimizin imkânları doğrultusunda destek veriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ı uzun yıllardır tanıyorum ve birlikte de çalıştık. Burada da önemli başarılara imza atıyor. Ege Üniversitesine desteklerimiz sürecek. Ülkemizin bilimle kalkınacağını biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: İHA