Naci Bostancı: AK Parti 17 yıllık iktidarını vatandaşla kurduğu güçlü bağlara borçlu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin 17 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, "Bunu çok iyi anlamak gerekir; "Bir siyasi parti bu iktidar olma durumunu neye borçlu" diye. Muhakkak en temelde demokratik bir zeminde vatandaşla kurmuş olduğu güçlü bağlara, ülkenin hayatına ilişkin son derece olumlu gelişmeler sağlamasına borçludur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SOSYAL GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞTİ'

Bostancı, Türkiye'de 17 yılda sosyal yapıdan ekonomiye pek çok konuda değişim yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin geleneklerinin de bu zaman zarfında büyük oranda değiştiğine vurgu yaptı. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına şahit olanların Türkiye'de nelerin değiştiğini takdir edeceğini söyleyen Bostancı, "17 yılda Türkiye'de ne değişti ona bakmak lazım. Türkiye'nin sosyal görüntüsü değişti, hikâyesi değişti. Daha geleneksel dünyanın içinde olan kasaba köy ekseninde yaşayan bir toplumdan daha büyük şehirlere, metropollere doğru nüfusun kaydığı, insanların şehirli bir hayat tarzına adapte olduğu, şehirlerde yaşamaya başlamakla sosyolojik olarak şehirlileşmeyi ayırt ederler. Daha da şehirleşmenin egemen hale geldiği bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. İnsanların tüketim tablolarının değiştiği, modern hayata uygun bir tarzda yeni kültürel alışkanlar edindikleri, tüketim taleplerinin bu istikametinde değiştiği bir Türkiye. Bunu gündelik hayatın ayrıntılarında görmek mümkün" dedi.

'SİYASET DEMOKRATİK GÜÇ KAZANDI'

Türkiye'de AK Parti ile birlikte siyasetin de değiştiğini kaydeden Naci Bostancı, "Daha demokratik zemin güç kazandı. Siyasi partilerin memlekete bakışları, Türkiye'ye ilişkin ortak paydalarda biraz daha anlaşabilecekleri bir durum ortaya çıktı. Dış politika ve temel konularda yakınlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin ekonomik şartları değişti, ölçekler değişti. Bunların gündelik hayata yansımalarına karşı birçok şey değişti. Teknoloji değişti. AK Parti'nin bu değişime dâhil olduğu alanlar var" diye konuştu.

'MEYDAN OKUMALARI HATIRLARIZ'

Bostancı, AK Parti'nin seçimlerde büyük başarı ile çıkmasına rağmen, partiye yönelik meydan okumaların da yaşandığını belirterek, "AK Parti'ye yönelik bir takım meydan okumaları hatırlarız. Bildiri yayımlanması, AK Parti'ye karşı kapatma davası açılması, gezi olayları ve 17-25 Aralık ve 15 Temmuz. Bunlar akla gelir" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'NİN UZUN İKTİDARLARININ NEDENİ

Naci Bostancı, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarda kalma nedenlerini ise şöyle anlattı:

"AK Parti, Cumhuriyet tarihi içerisinde 17'inci yılı ile birlikte son derece önemli ve uzun soluklu bir iktidar durumu yaşamaktadır. Bunu çok iyi anlamak gerekir, "bir siyasi parti bu iktidar olma durumunu neye borçlu" diye. Muhakkak en temelde demokratik bir zeminde vatandaşla kurmuş olduğu güçlü bağlara, onların beklentilerine uygun, siyasetine programına pratiğe taşıdığı uygulamalara, ülkenin hayatına ilişkin son derece olumlu gelişmeler sağlamasına borçludur. Aynı zamanda siyasi partiler de yolculuklarında bakarlar ne yapıp ettiklerine, tazelenirler, yeni bir hamle ruhuyla yollarına devam ederler. Her bir seçim bu tür muhasebelerin yapıldığı, bu tür bir imkânı, siyasi partilere sunar. AK Parti'de bir gelenek olarak her seçim sonrasında ne kadar bir oran kazanırsa kazansın "bana oy verenler niçin oy veriyor" bunu değerlendirirken, "bana oy vermeyenler niçin oy vermiyorlar', "onlara niçin ben ulaşamıyorum', bunların da hesabını yapan bir partidir. AK Parti, bütün seçimlerin muhasebesini yaparken, vatandaşla bu bağları kurarken, her daim kusurlarını azaltma ve meziyetlerini çoğaltma istikametinde bir anlayışla yolculuğuna devam etti. 17 yılık başarıyı değerlendirirken bunu bir mucize değil, böylesi siyasal bir akılcılığa, toplumda kurulan güçlü bağlara bağlamak yerinde olacaktır."

