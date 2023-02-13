Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle asrın felaketini yaşadı. 10 ili vuran ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralandı. Bu durum Türkiye'de deprem riski bulunan yerleri akıllara getirirken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda açıklamalarda bulundu.

"MARMARA'DA OLASILIK YÜZDE 80'LERE TIRMANDI"

Ece Üner ile tv100 deprem özel yayınına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölge'sinde 7'nin üzerinde deprem olma olasılığının yüzde 80'lere tırmandığını ifade etti. Görür şunları kaydetti:

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"Marmara’da 7’nin üzerinde 30 yıl içinde bir deprem olasılığı her an olmak kaydıyla bu olasılık %62’dir denildi. 23 yıl geçti, bu olasılık daha da arttı. Bu olasılık 80'lere tırmandı. Marmara'da deprem yaklaşıyor. Kimi arkadaşlar çıkıp 2040-2045'e kadar olmayacak diyor ama çalışmada 30 yıl içinde olma olasılığı yüzde 62 denildiği için 15 sene oynayabilir. İstanbul'u rahatlatmak istiyorsak deprem gerçeğini kabul edip şehri deprem dirençli hale getirecek çalışmalar yapalım."

"BURSA, BALIKESİR, ÇANAKKALE GİBİ YERLERDE DE 7’NİN ÜZERİNDE BİR DEPREMDE ÇOĞUMUZ HASAR ALIRIZ"

Görür sözlerine şöyle devam etti:

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"Marmara'nın batısı Şarköy'de 1912'de, doğusunda 1999'da Gölcük depremi olduysa Marmara kırılacak demektir. Maraş'a dikkat çektiğimizde sadece bunu ben söyledim demeyi kabul etmiyorum. Biz yer bilimciler olarak tehdit olarak gördüğümüz yerleri söylüyoruz.

Marmara Bölgesi dediğimiz zaman sadece İstanbul, Tekirdağ, Silivri demiyoruz. Marmara’nın güneyi Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi yerlerde de 7’nin üzerinde bir depremde çoğumuz hasar alırız."

7.4 DEPREM UYARISI

Erzincan'ın doğusu ve Karlıova arasındaki Yedisuyu fayının üzerinde Pülümür'un bulunduğu yerde 7.4 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade eden Görür, bu bölgede en son depremin 1974 yılında olduğunu kaydetti.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Deprem beklenen başka bir bölgeye ilişkin de bilgi veren Görür şöyle konuştu:

"Karlıova-Bingöl arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Burada da en son deprem 1866 yılında oldu. Son depremler biraz Adana-Antakya'da daha özenli olmamızı gerektiriyor. Maraş depreminin enerjisinin bir kısmı bu bölgeyi, Kıbrıs'ı etkileyebilir ancak Kıbrıs’ın deprem tehdidi daha çok güneyinde."

"BURALARDA ÖZENLİ OLUNSUN İSTİYORUZ"

Görür şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari yöresinde sıkışmışlık olduğunu düşünüyor ve orada deprem bekliyoruz. Yer bilimcileri olarak İzmir'de endişemiz var. İzmir yarımadası da çok sayıda fayla bölünmüş durumda. Ege'nin gerilim altında olan bir yer. Kıbrıs'tan tutun Muğla, Antalya'ya kadar bu depremlerin bir etkisi oluyor. Buralarda özenli olunsun diyoruz.

Türkiye'nin en temel sorununun deprem olduğunun altını çizen Görür, "Biz bilim insanları olarak öngörülü ve özenli olunması için söylüyoruz. Biz bir an önce deprem dirençli yerler oluşturmalıyız. Depremi durduramayız ama zararını azaltabiliriz. Halkımız deprem olmadığı zaman neden hiç pinpirikli olmuyor? Depremi deprem olmadan konuşalım. 1 ay sonra bunu da unutacağız. Unutmayın, korkup telaşlanmak yerine talepte bulunun. Türkiye'nin en temel sorunu depremdir" şeklinde konuştu.