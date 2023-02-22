Naci Görür uyarmıştı! AFAD açıkladı: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem uyarısı yaptığı Bingöl'de deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 10.09'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.08 km altında meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2023
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Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2023-02-22
Saat:10:09:42 TSİ
Enlem:38.502 N
Boylam:40.289 E
Derinlik:9.08 km
Detay:https://t.co/sFa7uUEy6K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD 22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA SON DEPREMLER LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Şubat 2023 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2023
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) https://t.co/tN6woSTMsk
22.02.2023, 06:04:44 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.