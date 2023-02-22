Naci Görür uyarmıştı! AFAD açıkladı: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Naci Görür uyarmıştı! AFAD açıkladı: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem uyarısı yaptığı Bingöl'de deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 10.09'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.08 km altında meydana geldiği kaydedildi.

AFAD 22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Şubat 2023 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

#DEPREM
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) https://t.co/tN6woSTMsk
22.02.2023, 06:04:44 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2023

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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