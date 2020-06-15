Naci Görür'den korkutan açıklama: Beklediğimiz deprem 7 büyüklüğünde

Yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür, CNN Türk canlı yayının katılarak Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Naci Görür, iki ana fay hattının kesiştiği yerde bu depremin meydana geldiğini belirterek,"Bunlardan biri Kuzey Anadolu Fay kuşağı. Bu İstanbul'da deprem üreten kuşak. Diğeri Doğu Anadolu Fay Kuşağı ki burası İskenderun Körfezi'ne kadar uzanıyor. Karlıova'nın bulunduğu alanda sıkışmadan kaynaklı tektonik hareketlere neden oluyor. Orası çok kırıklı ve hareketli bir yer. Burası bizim için ülkenin en hassas noktalarından biri. Hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fayı üzerinde etkileşimlere neden olabilir. Enerji transferi ile bazı hareketlenmeler yaratabilir. Mesajı önemli." dedi.

"DEPREM DEDİĞİMİZ YERDE OLDU"

Deprem olmadan önce Erzincan ve Karlıova arasında deprem beklediklerini belirten Görür,"Deprem olmadan önce İstanbul'dan sonra ikinci yer Erzincan ve Karlıova arası. Bu deprem de dediğimiz yerde oldu. Ama bizim beklediğimiz deprem 7 büyüklüğünde. Bu deprem ona karşılık gelmez. Burada deprem enerjisi boşaldı diyemeyiz. Bu durum beklediğimiz depremi biraz öne çekmiş olabilir." diye konuştu.

"DEPREMLERİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR"

Açıklamalarını sürdüren Görür, "Özellikle Erzincan Karlıova arasına şimdi daha ciddi yaklaşılmalı. Bu kısa bir sürede olacak diye bir şey yok ama riskli olduğunu söylüyoruz. Buradaki deprem Bingöl-Karlıova arasını da etkilemiş olabilir. Bingöl-Karlıova arasında da deprem bekliyoruz. Stres transferi nedeniyle bu alanda da hareketlenme olabilir. Bu iki noktadaki uyarımız hala baki. Son deprem de bu iki noktadaki depremleri öne çekmiş olabilir. Deprem sonrasındaki depremlere kategorik olarak artçı denir. Düzenli olarak ilk depremin üzerine çıkmazsa artçı diye tanımlarız." ifadelerini kullandı.

"5,7'NİN EV YIKMAMASI LAZIM"

Depremin meydana geldiği bölgenin yapıların güvenli olmadığını söyleyen Görür,"Erzincan'da büyük depremde 40 bin insan hayatını kaybetti. Şu anda dağılık alanlardaki evlerde hala dönüştüremedik. 1939 yılından bu yana kaç hükümet geldi geçti ama yapı stoku değişmedi. Normalde 5.7'nin ev yıkmaması lazım." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5,8'lik depremin ardından yaklaşık 200'e yakın artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar bölge halkını artçı depremlerin devam edeceği hususunda uyarırken vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşıyor.