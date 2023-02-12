Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybedip yaralandı. Depremi yıllar önce uyaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ARTÇILARI NE KADAR SÜRECEK?

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede artçı depremlerin meydana gelmeye devam edeceğini kaydeden Naci Görür, “2023 yılındayız ve hâlâ 2020’de gerçekleşen Elazığ depreminin artçılarını yaşıyoruz. Böyle iki büyük depremin artçıları bir seneden daha fazla sürebilir. Ama gittikçe boyutları azalacaktır" dedi.

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"DEPREM BEKLENEN BÖLGELER VE İLLER"

Türkiye'de deprem beklenen bölgeler ve iller hakkında bilgi veren Naci Görür şunları kaydetti:

“Türkiye’de deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden biri Marmara Bölgesi. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Marmara Denizi’nin kuzey kesiminden geçiyor. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler. İzmir aynı şekilde riskli. Daha önce konuşsaydık ‘Kahramanmaraş’ derdim. Bunu bugün yaşıyoruz. Hakkâri bir diğer ilimiz... Erzincan ile Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi arasındaki Yedisu fayında da deprem öngörüyoruz. Adana Havzası ve Hatay’ın İskenderun ilçesindeki faylarda da stres artmış olabilir.”

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DEPREM ÖNCEDEN BİLİNEBİLİR Mİ?

Marmara Denizi'nde bir denizaltı gözlem istasyonu kurulması durumunda depremi önceden haber verebilme şanslarının olduğunu belirten Görür şu ifadeleri kullandı:

“Biz hayatımız boyunca dağlarda taşlarda jeoloji bilimiyle uğraşarak yetiştik. Devamlı okuyoruz. Fakültelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Bunları kendim yapmasam bile ekibim, asistanlarım, arkadaşlarım var. Akademisyenler arasında sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bilim insanları depremin geleceğini senelerce önce söylediği halde neden bir şey yapılmadı? Daha önce önerdiğimiz gibi eğer Marmara Denizi’nde bir denizaltı gözlem istasyonumuz olsa çok şey değişebilir. İstanbul’a gelecek tehlikeyi çok daha bilinçli karşılayabilir ve ne olacağını görebiliriz. Büyük bir ihtimalle depremi önden Haber verebiliriz. Yönetimlerin bu işi ciddiye alması lazım.”

İSTANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANMALI?

İstanbul'un depreme hazırlanması için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi veren Görür, şunları kaydetti:

“Önce bu şehirde bir mikrobölgeleme olmalı ki daha önce yapılmış... Bu İstanbul’un jeolojik ve jeofizik özelliklerini belirlemek demek. Kentin yönetimini, gelişimini, mekân kullanımını bu mikrobölgelemenin esaslarına göre yapılandırmalıyız. Bu da bize ‘İstanbul’un şu bölgeleri kötü zeminlidir, buralarda yüksek bina yapmayın. Ya da bu bölgelerde sakın bina inşa etmeyin, yeşil alan olsun’ gibi durumları gösterecek. Sonra şehrin tehlike analizini yapmalıyız. Bunun büyük bir kısmını bizler yaptık: ‘Deprem oluşturacak tehlikeli faylar hangileridir, bunların boyu, derinliği, büyüklüğü nedir, kaç şiddetinde deprem üretir’ gibi araştırmalara biz tehlike analizi diyoruz. Onu da bitirdikten sonra risk analizine geçeceğiz: ‘Bu deprem gerçekleştiğinde İstanbul bu tehlikeden nasıl etkilenir ve ne kadar zarar görür’ bunları araştıracağız. Risk analizini yaptığınız zaman kentin bileşenlerinin analizini yapıyorsunuz demektir. Bu bileşenler halktır, altyapıdır, yapı stokudur, çevredir ve ekonomidir. Deprem bu bileşenlere ne kadar zarar verir, bunu da ortaya koyacaksınız. Son olarak belirlediğiniz zararları minimize etmek için önlem almaya başlayacaksınız. İstanbul’u depreme hazırlamalıyız.”

"İSTANBUL'DA DAHA ÇOK HASAR OLABİLİR"

Beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü hakkında bilgi veren Görür, “İstanbul’da deprem bekliyoruz, 7,5 büyüklüğünde... Şu an konuştuğumuz depremlere kıyasla hasar daha çok olabilir çünkü bina ve nüfus yoğunluğu daha fazla. İstanbul depreminden sonra Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayı enerjilerinin büyük kısmını boşaltacağından bu iki hat boyunca uzun zaman deprem olmayacaktır ve ülke rahatlayacaktır. Fakat bu, diğer yerlerde deprem olmayacak demek değil" dedi.

Kaynak: Hürriyet