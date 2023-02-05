Nacim El Hassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacim El Hassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacim El Hassani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacim El Hassani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacim El Hassani 16 Mart 2000 tarihinde Avignon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacim El Hassani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacim El Hassani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nacim El Hassani'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nacim El Hassani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacim El Hassani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nacim El Hassani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacim El Hassani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Niort B

1 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Nacim El Hassani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacim El Hassani şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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