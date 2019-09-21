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Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

ATP - TEK: Laver Cup (Dünya), sert (kapalı) kapsamında Nadal Raonic maçı oynanacak. Spor severler ise Nadal Raonic maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Nadal Raonic maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

İki tenisçi Nadal Raonic maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan ATP - TEK: Laver Cup (Dünya), sert (kapalı) ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Nadal Raonic maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Nadal Raonic maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Nadal Raonic maçı hangi kanalda

R.Nadal - M.Raonic, Tenis Laver Cup maçı 21 09 2019 günü Bein Sports beIN Connect, Eurosport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:00

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

R.Nadal ile M.Raonic arasındaki Tenis Laver Cup maçı, Bein Sports beIN Connect , Eurosport kanalında canlı yayınlanacak.

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

Bein Sports beIN Connect , Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

Eurosport Kablo TV 137, Web , Digiturk 71, D-Smart 75, Turkcell TV+ 78, Tivibu 71, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

Tenis Laver Cup  Maçı Cenevre, Cenevre'da oynanacak.

Nadal Raonic maçı hangi kanalda | Nadal Raonic maçı canlı izleme linki

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