Nadav Niddam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadav Niddam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadav Niddam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadav Niddam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadav Niddam 11 Nisan 2001 tarihinde Modi'in şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da נדב אביב נידם şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadav Niddam Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nadav Niddam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nadav Niddam'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nadav Niddam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadav Niddam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadav Niddam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadav Niddam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

15 Ağustos 2021 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

7 Ağustos 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Nadav Niddam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadav Niddam şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Nadav Niddam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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