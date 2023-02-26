Nadav Zamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadav Zamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nadav Zamir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nadav Zamir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nadav Zamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadav Zamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nadav Zamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadav Zamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadav Zamir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadav Zamir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadav Zamir 7 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נדב זמיר şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadav Zamir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nadav Zamir'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nadav Zamir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadav Zamir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nadav Zamir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadav Zamir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

Nadav Zamir kimdir

Nadav Zamir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadav Zamir şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nadav Zamir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nadav Zamir nereli

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