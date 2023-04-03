Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nader 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Nader El Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nader Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vizela U23 futbol takımında oynamaktadır. FC Vizela U23 takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nader'nin FC Vizela U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2021 yılında FC Vizela U23

30 Haziran 2023 yılında Zamalek U21

Nader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nader şuan FC Vizela U23 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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