Nader Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nader Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nader Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nader Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nader Mohammadi 15 Temmuz 1997 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da نادر محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nader Mohammadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Nader Mohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nader Mohammadi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nader Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nader Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nader Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nader Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

10 Şubat 2022 yılında Tractor

15 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Nader Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nader Mohammadi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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