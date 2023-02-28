Nadhir Colunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadhir Colunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadhir Colunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nadhir Colunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nadhir Colunga 7 Şubat 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nadhir Colunga Luna şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nadhir Colunga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nadhir Colunga'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nadhir Colunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nadhir Colunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Universit. U20
1 Ocak 2023 yılında Cienciano
Nadhir Colunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nadhir Colunga şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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