Nadir Ajanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Ajanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nadir Ajanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nadir Ajanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nadir Ajanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Ajanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadir Ajanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadir Ajanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadir Ajanovic 28 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nadir Ajanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadir Ajanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Nadir Ajanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nadir Ajanovic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nadir Ajanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nadir.ajan6vic/

Nadir Ajanovicboyu ve yaşı kaç

Nadir Ajanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadir Ajanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nadir Ajanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadir Ajanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Nadir Ajanovic kimdir

Nadir Ajanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadir Ajanovic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Nadir Ajanovic nereli

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