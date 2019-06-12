Nadir Erdem’den Başkan Ataç’a veda ziyareti

Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla sürdürülen Eko Okullar Projesi'nin Eskişehir İl Koordinatörü Nadir Erdem, emekli olması nedeniyle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a veda ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 1999 yılından beri desteklenen Eko-Okullar Projesi'nin İl Koordinatörü Nadir Erdem, emekli olması dolayısıyla Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Koordinatör öğretmen Güzel Erdem ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret eden Nadir Erdem, buluşmada Başkan Ataç'a 37 okulun yer aldığı projeye yıllarca verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Türkiye'de Çevre Çocuk Meclisi'ni destekleyen tek belediye olan Tepebaşı Belediyesi'nin çevreye karşı duyarlılığını ve yaptığı başarılı projelerini kutlayan Erdem, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yürütülen başarılı çalışmaların önümüzdeki yılarda da sürmesini temenni etti.

Başkan Ahmet Ataç da Nadir Erdem'i yıllarca özveri ile sürdürdüğü başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek, belediye olarak desteklerinin her zaman devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA