Nadir Zeineddin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Zeineddin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadir Zeineddin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadir Zeineddin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadir Zeineddin 15 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadir Zeineddin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Nadir Zeineddin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına - tarihinde katılmıştır. Nadir Zeineddin'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nadir Zeineddin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nadir Zeineddin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadir Zeineddin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadir Zeineddin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Platense II

9 Haziran 2022 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2023 yılında Platense

Nadir Zeineddin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadir Zeineddin şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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