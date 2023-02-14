Nadjack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadjack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadjack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadjack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadjack 6 Şubat 1994 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eliseu Mendja Nadjack Soares Cassama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadjack Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Nadjack, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 29 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nadjack'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nadjack Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nadjack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadjack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadjack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2013 yılında GD Joane

1 Temmuz 2014 yılında Reus Deportiu

19 Temmuz 2016 yılında Rio Ave FC

29 Ağu 2020 yılında Grasshoppers

Nadjack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadjack şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Nadjack Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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