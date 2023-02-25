Nadji Benkheira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadji Benkheira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadji Benkheira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nadji Benkheira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nadji Benkheira 17 Eylül 1995 tarihinde Djelfa şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nadji Benkheira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nadji Benkheira, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nadji Benkheira'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nadji Benkheira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nadji Benkheira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında CR Béni Thour
1 Eylül 2021 yılında MC El Bayadh
Nadji Benkheira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nadji Benkheira şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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