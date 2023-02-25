Nadjib Berrabeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadjib Berrabeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadjib Berrabeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadjib Berrabeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadjib Berrabeh 13 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadjib Berrabeh Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nadjib Berrabeh'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Nadjib Berrabeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadjib Berrabeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadjib Berrabeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadjib Berrabeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında DRB Tadjenanet

1 Eylül 2021 yılında CR Temouchent

2 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Nadjib Berrabeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadjib Berrabeh şuan NC Magra takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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