Nadjib Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadjib Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadjib Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadjib Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadjib Cisse 22 Aralık 2000 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. Aslen Mali,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nadjib Vassiriki Cissé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadjib Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTS Management yapmaktadır. Nadjib Cisse, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nadjib Cisse'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nadjib Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nadjib Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadjib Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadjib Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims B

1 Kasım 2020 yılında Quevilly B

17 Ocak 2022 yılında Quevilly Rouen

Nadjib Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadjib Cisse şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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