Naeem Amoojee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naeem Amoojee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naeem Amoojee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naeem Amoojee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naeem Amoojee 23 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naeem Amoojee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naeem Amoojee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naeem Amoojee'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naeem Amoojee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naeem Amoojee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naeem Amoojee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naeem Amoojee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tshakhuma

30 Ekim 2020 yılında Baroka FC

28 Ocak 2021 yılında TS Sporting

30 Haziran 2021 yılında Baroka FC

21 Ağustos 2021 yılında TTM FC

13 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Naeem Amoojee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naeem Amoojee şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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