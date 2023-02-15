Naeem Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naeem Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naeem Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naeem Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naeem Mohammed 11 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naeem Mohammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFC-Hense Football Consult yapmaktadır. Naeem Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naeem Mohammed'nin Halmstads BK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naeem Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Naeem Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Naeem Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naeem Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2019 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2019 yılında TUFA

8 Ocak 2020 yılında Sandvikens IF

8 Ocak 2023 yılında Halmstads BK

Naeem Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naeem Mohammed şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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