Nafaa Aloui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nafaa Aloui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nafaa Aloui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nafaa Aloui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nafaa Aloui 17 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nafaa Aloui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nafaa Aloui'nin NC Magra ile sözleşmesi 15 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Nafaa Aloui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nafaa Aloui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nafaa Aloui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nafaa Aloui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında US Biskra

1 Temmuz 2012 yılında ES Sétif

5 Ocak 2013 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2013 yılında US Biskra

1 Temmuz 2014 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2015 yılında US Biskra

2 Temmuz 2017 yılında CABB Arreridj

14 Temmuz 2018 yılında JSM Bejaia

5 Ekim 2020 yılında US Biskra

18 Eylül 2021 yılında WA Tlemcen

18 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Nafaa Aloui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nafaa Aloui şuan NC Magra takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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