Nafaka için çok pişman! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'ye olan isyanı bitmiyor: "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor"

Şarkıcı Serdar Ortaç 2014 yılında hayatını birleştirdiği e Chlole Loughnan ile 2019 yılında boşanmıştı. 51 yaşındaki Ortaç, kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri gündeme düşmüştü.

Nafaka öderken yaşanan problemler nedeniyle Chloe, Ortaç'a dava açmış bunun üzerine şarkıcı eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı. Bu sözleriyle magazin gündeminde günlerce konuşulan Ortaç'a eski eşinden cevap gecikmemişti.

"ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR"

Chloe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" sözlerine yer vermişti.

Tüm bunların yankıları henüz dinmişken Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesi kameralara konuşan Ortaç tekrar eski eşi hakkında konuştu.

"BEDDUA ETMEM"

Eski söyledikleri hatırlatılan şarkıcı, "Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Kızdım, şeytan görsün yüzünü dedim." açıklamasında bulundu.

"SANKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ"

Evlendiği için pişman olmasının tek nedeni nafaka istemesi olduğunu belirten Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. Nafaka verdiğim için çok pişmanım. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı evlendiğimiz için pişman olmazdım ama sanki düşmanmış gibi… Bir tane evim var onu mu istiyorsun…” dedi