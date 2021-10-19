Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş hakkında haber sitelerinde çıkan vefat haberinin ardından onu tanımayanlar kim olduğunu merak ederken, tanıyanlar ise ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki, Nafer Ermiş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nafer Ermiş öldü mü, neden öldü? Merak ettiğiniz soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

NAFER ERMİŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nafer Ermiş, 1964 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Okulunu bitirmesinin ardından, 1990 yılında Almanya’ya gitti. On yıl boyunca yaşadığı Almanya’da Bremen Üniversitesi’nin Felsefe, Kültür Bilimleri ve Alman Filolojisi bölümlerinde öğrenim gördü. Aralarında Zweig, Kafka gibi isimlerin olduğu çok sayıda yazarı Türkçeye kazandırdı. Uzun yılllar İmge Yayınevi’nde editörlük yapan Ermiş, Tarabya Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

NAFER ERMİŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Şair Sedat Balun, yazar ve çevirmen Nafer Ermiş’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Balun paylaşımında, “Bari bugünden sonra kıymetini bilelim” ifadelerine yer verdi.