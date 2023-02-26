Nafiu Sulemana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nafiu Sulemana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nafiu Sulemana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nafiu Sulemana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nafiu Sulemana 11 Ekim 1999 tarihinde Janga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nafiu Sulemana Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nafiu Sulemana'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nafiu Sulemana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nafiu Sulemana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nafiu Sulemana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nafiu Sulemana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

12 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2022 yılında Legon Cities FC

26 Ocak 2023 yılında Tamale City

Nafiu Sulemana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nafiu Sulemana şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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