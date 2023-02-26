Naftali Belay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naftali Belay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naftali Belay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naftali Belay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naftali Belay 28 Mart 1997 tarihinde Netanya şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נפתלי בלאי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naftali Belay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Naftali Belay'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naftali Belay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naftali Belay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naftali Belay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naftali Belay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Netanya

1 Ağustos 2017 yılında Hapoel Acre

30 Ocak 2018 yılında Maccabi Netanya

31 Ocak 2018 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2019 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Netanya

30 Ocak 2022 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Netanya

Naftali Belay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naftali Belay şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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