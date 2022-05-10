Nagehan Alçı çok konuşulan fotoğraf hakkında yazdı " Gazetecilik o kadar unutuldu ki bu daveti kabul etmezsem “Çekindi ve korktu” gibi bir algı olabilir diye de düşündüm.

Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun davetini kabul ederek bayramda Rize'ye gitmişti. Yolda çekilen fotoğrafta kendisinin olması birçok kişi tarafından eleştirilen Nagehan Alçı söz konusu fotoğrafla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında Murat Ongun'un kendisini arayarak Rize'ye davet etmesinin ardından gazeteci olarak bu davetin ilgisini çektiğini belirterek, "Bir gazeteci olarak ilgimi çekti. İmamaoğlu ilk kez yanına gazetecileri alıp gezecek, bu bir gövde gösterisi mi, bir adaylık ilanı mı, ortam nasıl olacak? Bir de açık söyleyeyim memleket öyle kutuplaştı, gazetecilik öyle unutuldu ki bu daveti kabul etmezsem, "Çekindi ve korktu" gibi bir algı olabilir diye düşündüm." dedi.

"GAZETECİLİK BUDUR"

Gazeteci ve yazar olarak siyasileri takip edeceğini, masalarına oturacağını söyleyen Alçı, "Tüm siyasilerle ve yetkililerle masaya otururum. Benim işim bu." diyerek bu şekilde İmamoğlu2na saldırılarak başka ismin ön plana plana çıkarılması hakkında "AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ, HDP, DVA, GB, MP, ZP.. tüm partilerin davetine giderim. Gazetecilik budur, öfkesi aklını işgal etmiş agresif dostlarım." diyerek kendisini eleştirenlere cevap verdi.

VIP uçakta seyahat ettiğine dair gelen söylem için de, "Bize VIP seyahat etti diyen arkadaşlar için şu detayı da vereyim: Beki ile koltuklarımız yan yanaydı. Bırakın Business’ta uçmayı, hınca hınç dolu, 30 sıralı uçağın 30. yani en arka koltuğunda uçtuk." dedi.

Alçı, gezi sırasında çektirilen fotoğraf için de, "Bundan daha doğal ne olabilir bilmiyorum ama her siyasetçinin birlikte gittiği gazeteci grubu ile fotoğraf çektirmesi gibi biz de bir tane çektirdik. Fikir herkesten çıktı galiba, çünkü kimse tam olarak şu istedi diyemiyor. Zaten on-the-record sohbet edip fotoğraf çektirilmese gazetecilik yarım kalırdı." diyerek gelen yorum ve eleştirilere cevap verdi.