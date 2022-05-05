Nagehan Alçı, "gizli İmamoğlu sevdası"na gelen eleştirilere ateş püskürdü! "Türkiye açık hava tımarhanesi!"

Ekrem İmamoğlu Rize ziyaretine gazetecilerle birlikte gitti. Rize turuna giderken otobüste Nagehan Alçı'nın görülmesine sosyal medyadan çok sayıda eleştiri geldi. Gazeteci Alçı kendisini eleştirenlere bugünkü yazısında cevap vererek, "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AÇIK HAVA TIMARHANESİ"

Ekrem İmamoğlu'nun davetinde iktidar yanlısı gazetecilerinde bulunduğunu söyleyen Nagehan Alçı, İmamoğlu'nun davetini destekleyerek, yaptığı programın izlenme oranına "Oradaki görüşlerimde değişmedi. Ama ben gazeteciyim. Bu nasıl bir saçmalıktır? Anlamak mümkün değil. Türkiye açık hava tımarhanesine döndü." ifadelerini kullanarak sitem etti.