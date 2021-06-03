Yalancı Damat filminin konusu? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Oyuncuları kim?Kuruluş Osman 61. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izleSadakatsiz 31. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Sadakatsiz sezon finali izleING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Erkin Koray emeğini çalanlara isyan etti! Şarkılarını izinsiz kullananları mahkemeye verecek!Enflasyon rakamları açıklandı! Emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyorMasterCheff'te şefler bile kıskanmıştı! İşte şefleri bile kıskandıran kıymalı börek tarifiSON DAKİKA| Bakan Murat Kurum "Müsilajla ilgili aldığımız kararları pazar günü milletimizle paylaşacağız"
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nagehan Alçı ile boşandıkları iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi!

Nagehan Alçı ile boşandıkları iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi!

Posta gazetesi magazin muhabiri olan Alev Gürsoy Cimin, kişisel Twitter hesabında yapmış olduğu açıklamaya göre gazeteciler Nagehan Alçı ve eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşandığı varsayımını ortaya attı. Rasim Ozan Kütahyalı'dan iddialara yanıt gecikmedi.

Nagehan Alçı ile boşandıkları iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi!

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın, eşi Nagehan Alçı'nın katıldığı canlı yayınla ilgili yaptığı paylaşımlar dün (2 Haziran 2021) sosyal medyada gündem oldu. 

''BUNLAR BİZİM KÖPEĞİMİZ''

Kütahyalı, hukukçu Ümit Kocasakal ile tartışan eşine "Nagehancığım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" diye seslendi.

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı boşandı!

''İSMİMİN GEÇMESİNDE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM''

Alçı ise, Kütahyalı'nın bu paylaşımlarına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapan Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı boşandı!

TWİTTER ÜZERİNDEN TARTIŞTILAR

Bu tartışmanın ardından Posta gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy Cimin'den Alçı - Kütahyalı çiftiyle ilgili bir iddia geldi. Gürsoy, "Nagehan ve Rasim boşanmış bu arada. Demek o yüzden Twitter’dan tartışıyorlardı" şeklinde konuştu.

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı boşandı!

İDDİAYI YALANLADILAR

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı boşandı!

GEÇEN AY BOŞANMIŞIZ

Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı boşandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT