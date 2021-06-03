Nagehan Alçı ile boşandıkları iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi!

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın, eşi Nagehan Alçı'nın katıldığı canlı yayınla ilgili yaptığı paylaşımlar dün (2 Haziran 2021) sosyal medyada gündem oldu.

''BUNLAR BİZİM KÖPEĞİMİZ''

Kütahyalı, hukukçu Ümit Kocasakal ile tartışan eşine "Nagehancığım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" diye seslendi.

''İSMİMİN GEÇMESİNDE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM''

Alçı ise, Kütahyalı'nın bu paylaşımlarına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapan Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

TWİTTER ÜZERİNDEN TARTIŞTILAR

Bu tartışmanın ardından Posta gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy Cimin'den Alçı - Kütahyalı çiftiyle ilgili bir iddia geldi. Gürsoy, "Nagehan ve Rasim boşanmış bu arada. Demek o yüzden Twitter’dan tartışıyorlardı" şeklinde konuştu.

İDDİAYI YALANLADILAR

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

GEÇEN AY BOŞANMIŞIZ

Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.