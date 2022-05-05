Nagehan Alçı İmamoğlu ile aynı otobüste! Sosyal medyadan birçok eleştiri geldi.

Ekrem İmamoğlu Rize ziyaretine gazetecilerle birlikte gitti. Rize turuna giderken otobüste Nagehan Alçı'nın görülmesiye Alçı, sosyal medyadan gelen eleştirilere sitem etti. Negehan Alçı kendisini eleştirenlere bugünkü yazısında cevap vererek, "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir." dedi.

ALÇI: TÜRKİYE BİR AÇIK HAVA TIMARHANESİ!"

Ekrem İmamoğlu'nun davetinde iktidarı destekleyen gazetecilerinde olduğunu söyleyen Nagehan Alçı, İmamoğlu'nun bu hareketini destekleyerek, İmamoğlu ile yaptığı programın izlenme oranını söyleyerek , "Oradaki görüşlerimde değişmedi. Ama ben gazeteciyim. Bu nasıl bir saçmalıktır? Anlamak mümkün değil. Türkiye açık hava tımarhanesine döndü." diyerek sitem etti.