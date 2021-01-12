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Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısı

Yaptığı flaş açıklamalar ve yorumlarla gündemden düşmeyen Gazeteci Nagehan Alçı, öğretmenler hakkında ele aldığı8 yazıyla tepkileri üzerine çekti. Eleştirilerin odağı haline gelen isim için, Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısı soruları arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, yaptığı flaş açıklamalarla gündemden düşmezken bu kez de öğretmen ve öğrenciler hakkında kaleme aldığı yazı ile eleştirilerin odağı haline geldi. 'Öğretmen ve öğrenciler okulsuzluğa, rahata alıştı!' diyen Alçı'nın o yazısına dair tüm detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI ÖĞRETMENLERE NE DEDİ? | NAGEHAN ALÇI ÖĞRETMEN YAZISI

Konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan Alçı'nın tepki gören yazısından ilgili bölüm şöyle:

"ÖĞRETMENLER RAHATA ALIŞTI...

Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun!

Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısı

Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?

(Bana karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım…)"

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nagehan Alçı, gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün’de ve Avusturya’daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Bir süre Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçen Alçı, buradan da Milliyet’e geçti. Kanaltürk’te kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte ‘Sınırsız’ adlı programda yorumculuk yaptı. Daha sonra Kanal 24’te ‘Nerede Kalmıştık’ programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı.

Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısı

2011 yılından itibaren Beyaz TV’de ‘Medcezir’ programında ve CNN TÜRK’te ‘Dört Bir Taraf’ programında yorumculuk yapmaya başladı. 2013’ün Ekim ayında ise Kanal D’de 'Bırakın Konuşalım' adlı bir programın sunuculuğunu yapmaya başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen bu program, son olarak 1 Kasım 2013 günü yayınlandıktan sonra FOX TV’ye transfer oldu. Ancak bu kanaldaki bir haftalık yayın hayatının ardından program sona erdi. İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilen Alçı, şu an Habertürk’te köşe yazılarına ve Habertürk TV'de yorumculuğa devam etmektedir.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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