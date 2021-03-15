Nagehan Alçı: Ziya Selçuk’a yalvarıyorum... Kırmızının faturasını okullara kesmeyin

Kademeli normalleşmeyle birlikte alınan gevşeme kararları, birçok kentte vakaların artmasına neden oldu. Risk haritasında bir çok ilin rengi değişti. Gözler bugünkü kabine toplantısında... Rengi değişen iller için yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da renklerin me olursa olsun yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Alçı, 'Kırmızının faturasını okullara kesmeyin' başlıklı yazısında bugün kabinenin toplanacağını hatırlattı ve okulların kesinlikle kapatılmaması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi.

''ÖNCEKİ ALINAN KARARLAR YANLIŞTI''

1 Mart'ta yapılan toplantının ardından ilan edilen kararları eleştirdiğini, hem restoranları hem kafeleri hem okulları aynı anda açmanın çok hızlı ve yanlış olduğunu söylediğini hatırlatan Alçı, Okulları açmak çok doğruydu ancak önce okulları açıp bir süre beklemek gerekirdi. Nitekim kademeli olarak restoranları ve kafeleri açmak sayı artışının sebepleri konusunda da doğru fikir verir ve olası bir kapanmanın nereden başlaması gerektiğini gösterir.'' ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları çok artarsa bu işin faturasını okullara kesilebileceğini vurgulayan Gazeteci Nagehan Alçı, ''Maalesef şu 2 hafta içinde ülke olarak hiç de iyi bir sınav vermedik. Her taraf hınca hınç doluydu.

Ben restoran ve kafelerde yüzde 50 kuralına uyana rastlamadım. Benim gördüklerim hep yüzde 100 hatta yüzde 200 doluydu. Sokaklar deseniz adım atılmıyor…'' siteminde bulundu.

CUMARTESİ- PAZAR KISITLAMASI

İstanbul’da uygulanan cumartesi serbest pazar yasak uygulamasın yanlış olduğunu dile getiren Alçı, ''Herkes tek güne yüklendi. Çıkmayacak olan varsa da çıktı. Bence kısıtlama ya tüm hafta sonu olsun ya hiç olmasın… Pazarı açarsanız kalabalığı ikiye bölersiniz…'' önerisinde bulundu.

Alçı bugünkü kabine toplantısına dikkat çekerek, ''Sonuçta bugün yeni kararlar verilecek. Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın Sayın Yetkililer…

''ZİYA SELÇUK'A YALVARIYORUM''

Buradan Ziya Selçuk’a yalvarıyorum: Bırakın 2 gün kararını gözden geçirmeyi lütfen o 2 günü 5 güne çıkarın Sayın Bakan! İlkokul çocukları çok ciddi uyum sorunları yaşıyorlar, 2 gün rehabilitasyon için çok iyi geldi ama zihinsel becerilerde pandemi döneminde geriye gittiler, geri dönüşü çok zor kayıplar başladı…'' dedi.

FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ

Fransa ve Almanya'daki eğitim sistemini örnek veren Nagehan Alçı son olarak şunları kaydetti;

''Bakın Fransa’da ilkokullar her gün ve dönüşümsüz şekilde açık. Öğrenciler maske takıyor ve pencereler derste açık tutuluyor. Şimdiye kadar kayda değer bir artış saptanmadı. Almanya’da da bugünden itibaren tüm ilkokullar tamamen açıldı. Daha yüksek sınıflar da büyük oranda açılıyor.

Bizde de 5 gün açın artık, devam zorunluluğu getirmeyin ama açın… Eğitim en temel haktır. Bu gidişle bizim çocuklarımız Batı’daki akranlarından bariz şekilde geride kalacaklar. Yapmayın...

Bugünkü toplantıda renkler ne olursa olsun, gelecek kuşaklarımızı kırmızının kuşatmasına izin vermeyelim… Kırmızıyı turuncuya turuncuyu sarıya ve maviye, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi restoran ve kafelerden feragat ederek çevirelim, okullardan değil…''