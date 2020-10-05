Nagehan Alçı'dan flaş açıklama: Günlük hasta sayısının 8 katı vaka var

Koronavirüs salgınında vaka sayısı ve hasta sayısı tartışması sürerken Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, tartışmalara son noktayı koymak için durumu Sağlık Bakanlığına sordu. Alçı, Türkiye'de günlük açıklanan hasta sayısının 8 katı vakanın olduğunu öne sürdü. Nagehan Alçı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Peki önceden neden vaka açıklanırken şimdi sadece hasta açıklanıyor? Kabaca vaka-hasta oranı nedir? Bunu da bakanlığa sordum.

Aldığım yanıt şu:

"Pandeminin başlangıcında test sayımız yalnızca 3000-3500 kadardı, zamanla artırdık. Bakın Nagehan Hanım mayıs ayında günlük 40 bin teste ancak çıkmıştık. Zaten tarama uygulaması sonra devreye girdi. Yani vaka sayısı verirken de sadece belirtisi olanlara test yapılabiliyordu. Bugün ise günlük yaklaşık 120 bin test yapılıyor. Bunun önemli bir kısmı tarama testi. Amaç bunu günde 200 bine çıkarmak."

Vaka-hasta oranı ile ilgili de şu bilgiyi aldım:

Uluslararası literatürde kabaca 10 kişiden 1’i hasta, 1’i ağır hasta, 8’i semptomsuz vaka diye oranlanıyormuş. Yani açıklanan günlük hasta sayısının aşağı yukarı 8 katı vaka var diyebiliriz."

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