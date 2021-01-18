Nagehan Alçı'dan yeni iddia: Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Öğrenci ve öğretmenler okulların açılmasını istemiyor, rahata alıştı'lar açıklaması ile gündem olan ve tepkileri üzerine çeken HAbertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü kçşesinde kaleme aldığı yazıda, aşı sıralamasında öğretmenlerin daha ön saflarda yer alması gerektiğini anlattı.

Konuya ilişkin ‘Öğretmenler aşı listesinde neden 2. grubun 7. sırasında?’ başlıklı bir yazıyı kaleme alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, öğretmenlerin neden aşı listesinin ilk sıralarında yer almadığını sordu.

Alıçı, ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk aynı zamanda tecrübeli bir eğitimci, bir öğretmen olarak büyük bir iyi niyetle çaba sarf ediyor. Bundan kuşkum yok.

Dünkü programı yapan gazetecilerden Hakan Çelik’e Sayın Bakan’a iletmesi için birkaç soru gönderdim. Sevgili Hakan sorumda işaret ettiğim uluslararası kuruluşların ilkokulları kapamanın son çare olarak düşünülmesi gerektiği yönündeki raporlarını ismimi de zikrederek Sayın Selçuk’a hatırlatıp bizde okulların neden bu kadar uzun süre kapalı tutulduğunu sordu.

Bakan Bey verdiği cevapta ilkokulların açık tutulmasının önemini kabul etti ancak sonra topu Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na attı.

Halbuki Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok gelişmiş ülkede bilim kurulları ve sağlık bakanlıklarından görüş alındı fakat okullarla ilgili nihai karar eğitim bakanlarının kanaatlerine göre verildi.

Sayın Selçuk uluslararası kuruluşların ilkokulların açık tutulmasını çok net bir dille öneren bilimsel raporlarını kararlı bir şekilde sahiplense ve savunsa Bilim Kurulu'nu başka yerleri kapayıp okulları açık tutmamız gerektiği konusunda çok daha önce ikna ederdi diye düşünüyorum.

Olanla, ölene çare yok… Sonuçta bugüne gelindi ve geçmişe bakmak yerine en azından hızlı bir şekilde çocuklarımızı okullarına kavuşturmanın yöntemlerini aramamız gerekir.

Aşı listesinde kafama takılan sorular

Bu aşamada bunun yolu büyük oranda aşıdan geçiyor.

İşte ip de orada kopuyor sevgili okurlar…

Aşılanacak grupların sırası ile ilgili detaylı bir liste açıklandı. Bu zincirde öncelikli gruplara dikkatle baktınız mı?

Birinci grupta bildiğiniz gibi sağlık çalışanları, yaşlı bakım evleri çalışanları ve 65 yaş üzeri var.

65 yaş üzeri yaklaşık 8 milyon vatandaş bulunduğuna, yaklaşık 1.5 milyon da sağlık çalışanımız olduğuna göre ilk grup maksimum 9-9.5 milyon vatandaştan oluşuyor.

Buna hiçbir itirazım yok.

Gelelim ikinci gruba…

İkinci grupta sıralama şöyle:

A1 Milli Savunma Bakanlığı

A2 İçişleri Bakanlığı

A3 Kritik görevlerdeki kişiler

A4 Zabıta, özel güvenlik

A5 Adalet Bakanlığı

A6 Cezaevleri

A7 Eğitim Sektörü (Öğretmenler ve öğretim üyeleri)

A8 Gıda Sektörü…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Öğretmenler ikinci grubun yedinci sırasına konmuş.

Say say bitmez… Yedi!

Sayın Bakan’ın söylediği gibi okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa bu sıralamada bir çelişki yok mu?

'Öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor'

Öğretmenlerin üzerindeki gruplara bir bakın lütfen sevgili okurlar…

Elbette sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum.

Bakanlıkların yanı sıra zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin öğretmenlerden önce aşılanması da tuhaf gelmiyor mu size mesela?

Bakanlık memurları, zabıta ve özel güvenlik görevlileri önemsiz oldukları için değil. Elbette hepsi teker teker çok kıymetli ve toplumda önemli görevler icra ediyorlar. Ancak bu gruplar kendilerini maske ve mesafe ile koruyarak bir süre daha görevlerine devam edebilme olanağına sahipken öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor."

'Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı'

"Sevgili okurlar bu konuda kafa yoran doktorlar ve eğitimcilere listeyi sorduğumda konuştuğum herkesten aynı tepkiyi aldım: Bu mantıkla okulları bahara kadar açmamız zor görünüyor" diye devam eden Alçı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Şayet çocuklarımızın, bu ülkenin gelecek nesillerinin eğitime kavuşmalarını önemseyen bir ülke isek bu listede öğretmenleri en yukarıya almamız şart. Sayın Ziya Selçuk’a buradan yalvarıyorum.Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın…"