Nagehan Alçı'nın önerisi öğrencileri kızdırabilir: Sonbahar ve ilkbahar tatilleri kaldırılsın, eğitim günlerinin sayısı artırılsın

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan okulların kapanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu koordineli şekilde süreci yürütüyor. Bakan Özer, her fırsatta okulların açık kalacağını ifade ederken geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada," "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerine yer verilerek okulların açık kalması konusundaki kararlılık bir kez daha deklare edildi.

TATİL ÖNERİSİ

Okulların açık tutulması konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Alçı, birtakım önerilerde bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Kayıplar çok.

Psikolojik sorunlar ve öğrenme kayıplarını bir kenara koydum, uluslararası raporlar böyle uzun soluklu bir eğitim kesintisinin ülkelerin milli gelirlerine doğrudan ciddi etki yaptığı konusunda birleşiyorlar.

Okulların kapalı kalmasının telafisi hiçbir zaman olmayacak.

Ancak yine de arayı kapatmak için Sayın Özer’e bir önerim var.

Çocuklar zaten çok evde kaldılar. Bu yıl Sayın Ziya Selçuk zamanında getirilen sonbahar ve ilkbahar tatillerini kaldırsanız ve eğitim günlerinin sayısını artırsanız daha doğru olmaz mı? Bu yolla kaybedilen zamanın bir kısmı yerine konmuş olur. Zaten bir buçuk yıl hatta neredeyse iki yıl bir nevi tatil yapıldı, yıllarca alışık olunduğu gibi şubat tatili ve yaz tatili onlara fazla fazla yeter…"

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.