Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Öğretmeni Nagihan Erenler, okulun açıldığı gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Öğretmeni Nagihan Erenler, okulun açıldığı gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli bir çocuk annesi sevilen öğretmen Nagihan Erenler, Hallaç Mezarlığında gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak 3 yıldan bu yana görev yapan 39 yaşındaki evli bir çocuk annesi Nagihan Erenler, yakalandığı amansız hastalık sonucu 2023 -2024 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılamadan kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fethiye'de 2010 yılından bu yana çeşitli okullarda ve kurumlarda görev yapan ve son olarak Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne özel eğitim bölümü öğretmeni olarak atanan Nagihan Erenler, 5 yıl önce yakalandığı meme kanseri hastalığını yenebilmek için yaptığı mücadeleyi öğrencilerine kavuşacağı gün kaybetti.

Nagihan Erenler'in ölüm haberi Fethiye İlçe Milli Eğitim ve Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yasa boğdu. Öğrencilerini çevre gezilerine de götüren geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında teleferik gezisi ile Babadağ'da çıkarttığı öğrenilen Nagihan öğretmen, eğitim-öğretim yılının açılış törenine katılmak istiyordu. Heyecanla bugünü bekleyen Nagihan Erenler, dün gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca eşi Rıfat Erenler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sabaha karşı entübe edilen 39 yaşındaki Nagihan öğretmen, sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu. Nagihan öğretmenin ölüm haberi eğitim camiası ile öğrencileri ve velileri üzüntüye boğdu. Nagihan Erenler'in cenaze namazı Menteşeoğlu Mahallesindeki Kocatepe Camiinde öğle namazına mütakip kılındı. Cenaze namazına, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk, Okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve ailesi katıldı. Nagihan öğretmenin eşi Rıfat Erenler ile 11 yaşındaki oğlu Göktuğ cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlandı.

Nagihan öğretmenin annesi Aynur Gençarslan kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döküp adeta ağıtlar yakarken, " Aman kızım incinmesin, taşlar üzerine gelmesin, akşamlara kadar burada seni bekleyeceğim. Yanından ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı. Bazı öğrenciler de cenaze başında gözyaşı döküp, birbirlerine sarıldı. Taziyeleri eşi Rıfat Erenler mezarlıkta kabul ederken, cenaze merasimine çok sayıda kadın öğretmen de katıldı.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk yaptığı kısa açıklamada, " Acı haberi duyunca çok üzüldük. Eğitim-öğretime başladığımız gün acı haberle sarsıldık. Yaklaşık 3 yıldır görev yapan öğretmenimizi kaybettik. Eğitim-öğretim yılına buruk olarak giriyoruz. Özel eğitim öğrencilerimizle bir anne, bir abla gibi ilgilenip bugün de bu öğrencilerine kavuşmayı bekleyen öğretmenimiz Nagihan Erenler'i kaybettik. Allahtan rahmet, kederli ailesine öğrencilerimize, velilerimize ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Nagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Nagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Nagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Nagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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