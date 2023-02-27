Naglis Paliusis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naglis Paliusis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naglis Paliusis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naglis Paliusis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naglis Paliusis 30 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Naglis Paliušis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naglis Paliusis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naglis Paliusis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Naglis Paliusis'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naglis Paliusis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naglis Paliusis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında DFK Dainava
Naglis Paliusis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naglis Paliusis şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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