Naglis Paliusis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naglis Paliusis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naglis Paliusis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naglis Paliusis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.