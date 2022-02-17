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Nah ne demek, TDK'ya göre Nah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nah kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nah nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nah kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nah ne demek, TDK'ya göre Nah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nah ne demek? Nah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nah kelimesi. Peki nah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nah nedir, nah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşte

NAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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