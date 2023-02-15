Nahir Besara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahir Besara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahir Besara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahir Besara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahir Besara 25 Şubat 1991 tarihinde Västertälje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahir Besara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Nahir Besara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nahir Besara'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahir Besara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahir Besara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nahir Besara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahir Besara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Assyriska FF

28 Ocak 2013 yılında Hammarby

1 Ağu 2015 yılında Göztepe

11 Ağu 2016 yılında Örebro SK

25 Ocak 2019 yılında Al-Fayha

20 Ağu 2019 yılında Pafos FC

3 Haziran 2020 yılında Örebro SK

28 Ocak 2021 yılında Hatta Club

15 Temmuz 2021 yılında Örebro SK

3 Şubat 2022 yılında Hammarby

Nahir Besara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahir Besara şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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