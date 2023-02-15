Nahom Girmai Netabay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahom Girmai Netabay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahom Girmai Netabay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahom Girmai Netabay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahom Girmai Netabay 28 Ağu 1994 tarihinde Kristianstad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç,Eritre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahom Girmai Netabay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Nahom Girmai Netabay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nahom Girmai Netabay'nin Kalmar FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahom Girmai Netabay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahom Girmai Netabay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahom Girmai Netabay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahom Girmai Netabay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kristianstad

1 Ocak 2018 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2020 yılında Sirius

8 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Nahom Girmai Netabay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahom Girmai Netabay şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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