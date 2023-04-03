Nahuel Albano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Albano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Albano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nahuel Albano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nahuel Albano 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nahuel Albano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Nahuel Albano'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nahuel Albano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nahuel Albano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nahuel Albano şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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